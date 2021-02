Actualidade

A Guiné Equatorial reafirmou, perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que as alterações ao Código Penal, que preveem a abolição da pena de morte no país, estão em fase final de avaliação no parlamento.

"Os avanços mais significativos [registados na área da justiça e direitos humanos] foram a aprovação da Lei Anticorrupção; o Código Penal, que já está em fase final de apreciação pelo Parlamento e que prevê a abolição da pena de morte; e a revisão e alteração da Lei da Nacionalidade", disse o terceiro vice-primeiro ministro responsável pelos Direitos Humanos, Alfonso Nsue Mokuy.

De acordo com informação oficial divulgada hoje, Alfonso Nsue Mokuy falava, na segunda-feira, na 46.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), que decorre em Genebra, na Suíça.