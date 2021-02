Actualidade

O antigo líder escocês Alex Salmond alega ter sido vítima de uma conspiração de pessoas dentro do executivo regional e do Partido Nacionalista Escocês (SNP) para afastá-lo da política com denúncias de assédio sexual, das quais foi absolvido.

Salmond nomeou Peter Murrell, um dirigente do SNP e marido da atual chefe do governo escocês Nicola Sturgeon, e a chefe de gabinete de Sturgeon, Liz Lloyd, alegando uma falta de separação entre Governo, partido e Ministério Público.

"As evidências apontam para um esforço deliberado, prolongado, malicioso e combinado entre várias pessoas do governo escocês e do SNP para prejudicar minha reputação, a ponto de me colocar na prisão", argumentou.