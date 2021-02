Actualidade

A Impala, dona das revistas Nova Gente e Maria, "mantém ordenados em atraso" desde 2011 e conta atualmente com 174 ex-trabalhadores à espera de receber créditos salariais, num valor acumulado de 2,85 milhões de euros.

Esta informação foi avançada hoje por Luís Monteiro Pereira, no âmbito de uma audiência dos trabalhadores do grupo Impala com o grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

"Neste momento existem 174 ex-trabalhadores da Impala em continuada espera para receber os créditos salariais, alguns há mais de 10 anos", afirmou o representante dos trabalhadores, salientando que os créditos "que a empresa se recusa a pagar" ronda os 2,85 milhões de euros.