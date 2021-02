Covid-19

Lisboa, 23 fev 2021 (Lisboa) - As Forças Armadas já realizaram ações de formação em 2.124 lares, restando apenas 38 para atingir o objetivo de visitar todas as instituições deste tipo do país, informou hoje o ministro da Defesa.

"Foram já visitados 2.124 lares, de norte a sul do país, faltando apenas 38 para se completar esta ação", adiantou o ministro João Gomes Cravinho, que está hoje a ser ouvido na comissão de Defesa Nacional, na Assembleia da República.

Fazendo um balanço geral do apoio das Forças Armadas à pandemia da covid-19, Gomes Cravinho salientou as "centenas de militares envolvidos no apoio aos lares", em ações de sensibilização e formação, "num esforço pedagógico extremamente importante para podermos viver em segurança com este vírus".