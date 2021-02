Actualidade

O PS e o PSD vão votar contra o requerimento do PAN para chamar o presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, à comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, por considerarem que não é competência do parlamento fiscalizar aquele órgão de soberania.

Com o voto contra do PS e do PSD o requerimento do PAN será chumbado. O BE, segundo fonte da bancada, votará a favor. No documento, o PAN solicita a audição urgente do presidente do Tribunal Constitucional sobre "declarações homofóbicas e atentatórias aos Direitos Humanos das pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo".

Contactada pela Lusa, fonte oficial do grupo parlamentar do PS adiantou que o partido votará contra a iniciativa do PAN, argumentando que o presidente do Tribunal Constitucional não responde perante aquela comissão parlamentar.