Actualidade

O presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira criou um balcão de atendimento a consumidores lesados pela empresa de gestão das redes de água e de saneamento Águas do Alto Minho (AdAM), foi hoje divulgado.

"No uso das competências que me são conferidas pelo disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e alterações sucessivas, e artigo 8º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23/10, determino a criação do Balcão de Atendimento Utentes/Lesados da ADAM, o qual funcionará integrado na subunidade orgânica de Atendimento ao Utente e Apoio às Unidades Orgânicas", lê-se no despacho assinado por Fernando Nogueira.

Nogueira justificou "a tomada urgente de medidas por parte da autarquia com o sentimento geral de insatisfação da população servida pela empresa, a premência de se dar uma resposta adequada e eficaz à insuficiência dos meios de atendimento aos utentes".