PRR

A Câmara de Leiria considerou hoje que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pode aumentar assimetrias regionais e apontou a ausência de investimentos como a estação de tratamento de efluentes suinícolas ou a aviação civil em Monte Real.

"Um dos problemas do PRR é que se trata de um plano assimétrico no que diz respeito à sua abrangência territorial. Pode mesmo dizer-se que a concretização literal do documento corre o risco de aumentar fossos e assimetrias regionais e de levar a um país a duas velocidades, dado que os fundos e financiamentos parecem ser destinados apenas a uma pequena parte dele, em claro detrimento do restante", lê-se uma missiva assinada pelo presidente do município, o socialista Gonçalo Lopes, remetida ao ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Embora reconhecendo que se trata "de um instrumento necessário para enfrentar uma crise sem precedentes", decorrente da pandemia de covid-19, a autarquia nota que "fica uma certa sensação de desconhecimento do país real, esse outro país que fica além das áreas metropolitanas e que, não sendo insular, nem por isso deixa de ser 'periférico'".