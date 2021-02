PRR

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) apoiou hoje os investimentos na saúde previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "para que não se repitam as dificuldades" evidenciadas no combate à pandemia da covid-19.

"É necessário dar um outro enfoque à saúde e às condições de trabalho nesta área", defendeu o presidente do conselho diretivo da ANMP, Manuel Machado, no final de uma reunião do órgão, realizada em modo remoto a partir da sede da associação, em Coimbra.

Em declarações aos jornalistas, o autarca do PS disse que "estão detetadas algumas fragilidades" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que os municípios apoiam "um reforço dos investimentos" em recursos humanos, equipamentos e instalações.