O presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou hoje que a inflação não é uma ameaça para a economia e apontou uma melhoria das perspetivas para o segundo semestre.

"A pandemia [de covid-19] deixou uma marca significativa na inflação [...] Em alguns dos setores mais severamente afetados, os preços mantêm-se particularmente fracos ", indicou Powell ao comparecer no comité de Assuntos Bancários do Senado norte-americano para apresentar o relatório semestral de política monetária.

"Em geral e no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação permanece abaixo do nosso objetivo de 2% a longo prazo", sublinhou, depois de recentemente alguns analistas terem mostrado preocupação com um crescimento muito rápido da economia que leve a uma inflação elevada.