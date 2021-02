Covid-19

O Hospital Arcebispo João Crisóstomo de Cantanhede, no distrito de Coimbra, realizou este mês mais cirurgias do que no período homólogo de 2020, informou hoje aquela unidade de saúde.

O resultado, segundo o hospital, deve-se à colaboração com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), que envia doentes da lista de espera de cirurgia geral.

"Com este procedimento, foi possível melhorar o acesso dos doentes a cirurgia, bem como rentabilizar a capacidade instalada", salienta um comunicado enviado à agência Lusa.