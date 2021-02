Covid-19

O Governo Regional dos Açores vai restringir a cerca sanitária de Rabo de Peixe a uma zona específica da vila, aplicando medidas de alto risco àquela localidade e de médio risco ao concelho da Ribeira Grande.

"Continuamos com uma situação problemática na vila de Rabo de Peixe. Em 63 casos ativos [de infeção por SARS-CoV-2] nos Açores, 42 são nesta localidade. Apesar da evolução positiva, continuam a existir razões de particular preocupação e atenção", avançou hoje o diretor regional da Saúde dos Açores, Berto Cabral, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.