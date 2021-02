PRR

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Vieira Lopes, disse hoje que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) revela "um desequilíbrio claro entre o setor público e o privado", pedindo maior investimento nas empresas.

"Estamos ainda a recolher opinião das nossas associações [sobre o PRR] e, na próxima semana, faremos um documento mais detalhado mas, no geral, podemos dizer desde já que há um desequilíbrio entre o setor público e o privado", disse João Vieira Lopes à Lusa.

O presidente da CCP, que hoje esteve na audição do Conselho Económico e Social (CES) realizada pelo Governo sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), disse que o apoio direto às empresas "significa pouco mais do que 25% dos valores" do plano, o que é "claramente insuficiente".