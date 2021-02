Covid-19

A Itália registou 13.314 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, foi hoje divulgado, no mesmo dia em que várias zonas da Lombardia (norte), uma das regiões mais afetadas desde o início da pandemia, reforçaram as restrições.

Com a contabilização dos novos contágios (mais 3.684 casos diários face ao dia anterior), Itália totaliza, até à data, 2.832.162 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 356 óbitos associados à doença covid-19 (mais 82 vítimas mortais em comparação com os dados de segunda-feira), com o número total de mortes registadas no território italiano desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, a situar-se agora nos 96.348, de acordo com a mesma fonte.