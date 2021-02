TAP

O presidente do Conselho de Administração (CA) da TAP, Miguel Frasquilho, garantiu hoje que a companhia aérea "não quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte do país", mas é preciso garantir condições que permitam maior presença.

"A TAP não quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte do país, mas, para isso, é preciso termos as opções em termos de aeronaves e de condições de competitividade que sejam acertadas e que nos permitam ter uma presença maior", afirmou o presidente do CA, perante os deputados da comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Miguel Frasquilho sublinhou que há condições para que a TAP seja mais competitiva no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, que serve "a zona mais industrial do país" e um "polo exportador de relevância".