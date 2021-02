Actualidade

A Vista Alegre reduziu a dívida consolidada, antes da conversão de incentivos em prémio, em 2,2 milhões de euros, para 89 milhões de euros em 2020, e candidatou-se este ano a linhas de apoio, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a vista Alegre adianta que em 31 de dezembro, "a dívida líquida consolidada, antes da conversão de incentivos em prémio, atinge 89 milhões de euros, representando uma redução de 2,2 milhões de euros comparativamente ao ano anterior".

O grupo refere que "o valor da dívida inclui o montante nominal de 18,6 milhões de euros na forma de incentivos ao investimento, sendo passível de conversão em prémio cerca de 9,2 milhões de euros, que compara com 8,5 milhões de euros no final do ano anterior".