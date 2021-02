Covid-19

As Brigadas de Intervenção Rápida (BIR), criadas para atuar em caso de surto de covid-19 nos lares de idosos, foram ativadas 431 vezes desde outubro, mês em que começaram a funcionar, revelou hoje o último relatório do estado de emergência.

"A partir do dia 01 de outubro entraram em funcionamento as BIR que permitem responder às necessidades das respostas sociais que, por situação de surto, tenham as equipas de recursos humanos comprometidas, tendo sido já ativadas 431 brigadas", precisa o relatório referente ao estado de emergência entre 16 e 30 de janeiro e entregue na Assembleia da República.

O documento, realizado pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, coordenada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, frisa que, na região Norte, as Brigadas de Intervenção Rápida mantêm-se devidamente estabelecidas em todos os distritos, sendo ativadas sempre que necessário.