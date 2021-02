PRR

O Governo da Madeira prevê receber até outubro 80 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cuja verba total estimada para a região autónoma é de 770 milhões euros, indicou hoje o vice-presidente do executivo.

Pedro Calado explicou, em conferência de imprensa, no Funchal, que a Madeira deverá receber 561 milhões de euros de afetação direta em subvenções e 130 milhões através de programas nacionais, canalizados pelo Instrumento de Recuperação e Resiliência (IRR), bem como 79 milhões de euros por via do REACT-EU - Iniciativa de Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa.

No total, o governo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, prevê ter acesso a 770 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, para financiar projetos até 2026, sendo que conta receber já dois adiantamentos até ao final do ano, 73 milhões euros por via do IRR e sete milhões de euros através do REACT-EU.