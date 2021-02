Covid-19

O Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou hoje a "retoma progressiva da atividade assistencial", com o regresso dos serviços de Ortopedia e Cardiologia à Unidade Hospitalar de Abrantes, e a retoma dos horários normais aos Serviços de Urgência Básicas.

Em comunicado, o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), que agrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, no distrito de Santarém, refere que, na sequência da evolução da pandemia de covid-19, iniciou na semana passada "a retoma progressiva da sua atividade assistencial".

Assim, é acrescentado, "os serviços que foram transferidos, temporariamente, regressaram aos locais de origem".