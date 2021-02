Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, entregou pessoalmente, na terça-feira, uma proposta ao Congresso para avançar na privatização da Eletrobras e afirmou que a sua agenda de desestatização "continua a todo o vapor".

O projeto visa promover um modelo de capitalização daquela que é a maior empresa de energia elétrica do país através da oferta de ações na bolsa de valores de São Paulo, num montante não especificado, mas que passaria o controlo da companhia para a iniciativa privada.

A entrega dessa proposta ao Congresso ocorre num momento em que existe uma grande desconfiança no mercado financeiro quanto à real intenção do Governo de liberalizar a economia e reduzir o peso do Estado em todas as atividades produtivas.