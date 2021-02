Covid-19

Equipas de vigilância do Ministério da Saúde timorense detetaram hoje mais dois casos de covid-19 na zona próxima da fronteira com a Indonésia, depois de confirmados quatro outros casos nos últimos dias.

"Há mais dois casos positivos e ainda há vários testes a aguardar resultado", disseram fontes do Governo, adiantando que têm sido recolhidas "dezenas e dezenas de amostras" a residentes na zona.

O foco da atenção é o posto administrativo de Fatumean, na parte ocidental do município de Covalima, no suco [divisão administrativa local] de Belulik Leten e na aldeia de Clau Halec, onde vivem cerca de 570 pessoas, de acordo com dados atualizados do Governo timorense.