Covid-19

A Índia registou 104 mortes por covid-19 e 13.742 casos nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde indiano.

O país tem vindo a reduzir a progressão da doença nos últimos meses, depois de atingir o valor mais alto de infeções em meados de setembro de 2020, com 97.894 contágios num só dia.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 11 milhões de casos de covid-19 (11.030.176), mantendo-se como o segundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, que no último balanço contavam com mais de 28,2 milhões.