Actualidade

O programa da Cesta Básica de apoio do Governo à população timorense para mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 já chegou a quase 890 mil pessoas, indicaram dados a que a Lusa teve acesso.

Até terça-feira, e de acordo com dados do Governo, já tinham sido distribuídas cestas de bens alimentares básicos, no valor de 50 dólares (41 euros) cada, a 889.803 pessoas, ou cerca de 59,18% de um total estimado de mais de 1,5 milhões de pessoas.

Estes dados mostraram que já foram distribuídos produtos no valor de 44,5 milhões de dólares (36,6 milhões de euros), em vários pontos do país. As autoridades timorenses previram gastar um valor total de mais de 75 milhões de dólares (61,7 milhões de euros).