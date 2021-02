Actualidade

O regulador norte-americano para a aviação (FAA) ordenou na terça-feira uma inspeção aprofundada das pás dos motores dos Boeing 777, para detetar fissuras, após um incêndio de um motor em pleno voo, no Colorado, no domingo.

Segundo as primeiras conclusões do inquérito, os danos constatados indicam "desgaste do metal" das pás do motor fabricado pela empresa Pratt & Whitney, que já assegurou que vai conduzir todas as inspeções necessárias.

"Depois de examinar os dados disponíveis e tido em conta outros fatores de segurança, a FAA determinou que [as companhias aéreas] devem efetuar uma inspeção por imagiologia termo-acústica das grandes pás da ventoinha em titânio situadas à frente de cada motor", informou a Administração para a Aviação Federal.