Actualidade

Uma seleção de debates, uns acesos e outros mais divertidos nos 200 anos de história do parlamento em Portugal, começa hoje a ser lançada em banda desenhada no "site" e nas redes sociais da Assembleia da República.

A primeira publicação da série "Fora da Lei" retrata "o ambiente parlamentar no início da era do Cabralismo", na sessão de 19 de agosto de 1842, em que os deputados José Estêvão e Almeida Garrett se queixam de não lhe ser dada a palavra, segundo uma nota do gabinete de comunicação da Assembleia da República.

No parlamento falava Costa Cabral, ministro do Reino, a apresentar a proposta de delegação para "felicitar a Rainha D. Maria II pelo nascimento do seu filho, o Infante D. João", e que ia ser votada sem discussão.