Actualidade

(NOVO TÍTULO) Madrid, 24 fev 2021 (Lusa) - A espanhola Endesa obteve em 2020 um lucro de 1.394 milhões de euros, oito vezes mais do que os 171 milhões que registou em 2019, quando o resultado foi influenciado pelo encerramento antecipado das suas centrais elétricas a carvão.

A empresa informou hoje a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola que sem o efeito desses encerramentos e de outros acontecimentos extraordinários, o lucro da energética atingiria 2,132 milhões de euros.

Durante 2020, as receitas foram de 17.560 milhões de euros, menos 12,9% do que um ano antes e o ebitda (lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 3.783 milhões, menos 1,5% do que no ano anterior.