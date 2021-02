Covid-19

A Alemanha registou 8.007 novas infeções e 422 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKO).

Há uma semana, foram contabilizados 7.556 novas infeções e 560 óbitos no país. O recorde de novos contágios ocorreu em 18 de dezembro, com 33.777 casos, e a de mortes em 14 de janeiro, com 1.244.

A incidência de novas infeções pelo SARS-CoV-2 no país caiu para 60 casos por 100.000 habitantes por semana e já se debate publicamente o relaxamento do confinamento, apesar de o Governo alertar para uma nova onda de contágios.