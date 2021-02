Actualidade

A Câmara da Covilhã vai liderar um projeto regional que visa a valorização do rio Zêzere como património natural e identitário, contribuindo para a sua preservação, anunciou aquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município explica que o projeto já foi aprovado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, obtendo uma comparticipação financeira de aproximadamente 300 mil euros, através do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER).

Com a denominação "Este Zêzere que nos Une", a iniciativa será desenvolvida em parceria com as autarquias de Belmonte, Fundão e Manteigas, e terá como base um programa cultural em rede, tendo em conta o património natural da Grande Rota do Zêzere (GRZ).