O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 4,9% em 2020, menos uma décima que inicialmente anunciado, disse hoje a agência federal de estatística alemã, Destatis, que atualizou os dados relativos ao último trimestre do ano passado.

A economia alemã cresceu 0,3% nos últimos três meses de 2020 - e não 0,1% como a Destatis tinha anunciado anteriormente quando publicou os dados preliminares no final de janeiro - fazendo com que o valor anual seja ligeiramente abaixo dos 5% então estimados.

No ano passado, a economia alemã sofreu uma queda drástica de até 9,7% no segundo trimestre, seguida de uma forte recuperação, de 8,5%, no terceiro trimestre.