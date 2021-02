Actualidade

Os preços da gasóleo e da gasolina simples 95 subiram 2,7% e 2,9% em janeiro, em comparação com o mês anterior, para 1,321 e 1,482 euros por litro, a quinta subida consecutiva, divulgou hoje a ERSE.

De acordo com o Boletim do Mercado de Combustíveis e GPL correspondente a janeiro deste ano, divulgado pela Entidade Regadora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço de venda ao público (PVP) médio do gasóleo "acompanhou a cotação do mercado internacional, aumentando ligeiramente para 1,321 euros por litro, correspondendo a uma variação de 2,7% face ao mês anterior", tratando-se do quinto aumento de preço consecutivo.

Os hipermercados continuam a ser os operadores com preços de gasóleo mais competitivos, apresentando preços médios cerca de 13 cêntimos por litro abaixo do PVP médio nacional.