O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, chamou hoje o jovem Hernâni para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, quinta-feira, no reduto da Roma, e deixou de fora Raul Silva.

O defesa central brasileiro já não tinha sido opção na receção ao Tondela, no domingo, para a 20.ª jornada da I Liga (vitória por 4-2), ausência justificada então com gestão física do jogador, de 31 anos.

A maior novidade no lote de 21 jogadores que o técnico bracarense leva para Roma é Hernâni, avançado de 19 anos, da equipa B, pela qual já marcou cinco golos no Campeonato de Portugal.