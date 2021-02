Covid-19

As receitas da taxa paga obrigatoriamente pelos turistas em Cabo Verde caíram 67% até novembro, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19, segundo dados oficiais compilados hoje pela Lusa, agravando as previsões governamentais anteriores.

De acordo com o relatório síntese da execução orçamental de janeiro a novembro de 2020, a Contribuição Turística gerou neste período receitas fiscais para o Estado de Cabo Verde de 296 milhões de escudos (2,7 milhões de euros), o que compara com os 896 milhões de escudos (oito milhões de euros) nos mesmos dez meses de 2019.

Com a ausência praticamente total de turismo desde março, devido às restrições impostas para travar a pandemia de covid-19, e depois de registar um recorde de 819 mil turistas em 2019, o setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde viu cair a receita da Contribuição Turística, em termos homólogos (janeiro a novembro), em 67%. Trata-se de uma quebra que contrasta com a previsão do Governo (para todo o ano, revista em julho), que apontava para uma descida inferior a 50% em 2020.