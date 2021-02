Actualidade

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, afirmou que a aprovação do acordo para simplificar as regras relativas a vistos com Cabo Verde pelo Conselho da União Europeia é um passo de um percurso "de uma ambição mais larga".

Para o chefe de Estado, trata-se de um "passo significativo" na aproximação entre a União Europeia (UE) e Cabo Verde "que exigiu muito e competente trabalho" durante cerca de dois anos.

Segundo o Presidente, trata-se de um processo que envolveu "conversações a todos os níveis, lúcidas perseverança e determinação e superação da incompreensão de uns, da incredulidade e impaciência de outros".