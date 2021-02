Actualidade

O ministro do Planeamento afirmou hoje, em Lisboa, que o programa Portugal 2020 (PT 2020) não regista qualquer atraso ou barreiras intransponíveis, continuando Portugal a liderar a execução entre os Estados-membros com maiores pacotes financeiros.

"Para aqueles que anunciavam que isto iria ser um desastre, tenho a dizer que, em 2019, executámos 12% do total do orçamento do Portugal 2020 e, em 2020, apesar do forte contexto desfavorável, conseguimos executar o mesmo. Ficaram por executar 43% para três anos, ou seja, cerca de 14% anualmente, sendo que os últimos anos são de forte aceleração", apontou Nelson de Souza, numa audção parlamentar na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

O governante notou que em causa está, assim, um esforço de dois pontos percentuais acima da média dos últimos dois anos, o que defendeu estar "ao alcance" e não constituir uma "barreira intransponível".