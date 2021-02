Actualidade

O Presidente do Senegal defendeu hoje que os países mais desenvolvidos devem canalizar para as nações africanas parte das verbas que poderão receber ao abrigo do aumento da capacidade financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"As grandes economias, que não precisam imediatamente deste aumento, deviam abdicar de alguns Direitos Especiais de Saque no FMI para conseguirmos receber entre 70 e 100 mil milhões de dólares [57,54 a 82,2 mil milhões de euros]", disse Macky Sall numa entrevista à France 24, citada pela agência de informação financeira Bloomberg.

O Presidente do Senegal referia-se aos 500 mil milhões de dólares (411 mil milhões de euros) de aumento de capital que o FMI estará a preparar, e que será depois distribuído pelos Estados-membros desta instituição financeira, o que permitiria, segundo as contas citadas pela Bloomberg, que África recebesse 25 mil milhões de dólares (20,5 mil milhões de euros), com 18 mil milhões de dólares (14,8 mil milhões de euros) a irem para África Subsaariana, dos quais a Nigéria e a África do Sul deverão receber cerca de 3 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) cada.