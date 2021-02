Efacec

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) vê a anulação de um concurso ganho pela Efacec na Noruega "com muita preocupação", estando atualmente à espera de esclarecimentos do Governo de Oslo, disse hoje fonte oficial à Lusa.

"O MNE acompanha esta situação com muita preocupação, não apenas pelo que um eventual afastamento do contrato significa do ponto de vista financeiro para a Efacec, mas também pelo dano reputacional que a situação está a provocar numa empresa líder de mercado, com um historial de muito sucesso nos mercados nórdicos", pode ler-se numa resposta enviada por fonte oficial do MNE à Lusa, acerca da anulação de um concurso ganho pela Efacec na Noruega.

De acordo com a mesma fonte oficial, "uma vez tomado conhecimento da situação, foram imediatamente desencadeados contactos diplomáticos e políticos, tanto em Lisboa como em Oslo, no sentido de assegurar a capacidade da empresa para honrar o caderno de encargos do referido concurso".