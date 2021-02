Covid-19

Marcelo Rebelo de Sousa vai tomar posse como Presidente da República, no parlamento, no dia 09 de março, numa cerimónia em que apenas estarão presentes 50 dos 230 deputados e menos de cem pessoas no hemiciclo.

O modelo da cerimónia da posse do Presidente da República ficou hoje acertado nas suas linhas gerais após uma reunião da conferência de líderes parlamentar e na sequência de um trabalho de preparação realizado entre os gabinetes do chefe de Estado e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ao longo dos últimos dias.

"A cerimónia de posse terá menos deputados, 50 num total de 230, e terá menos convidados", afirmou a porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha.