O esquiador José Cabeça alcançou hoje uma pontuação que abre vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, na prova de 10 km estilo livre, no Campeonato do Mundo de esqui nórdico, em Oberstdorf, na Alemanha.

O atleta, de 24 anos, natural de Évora e a residir há sete meses no Dubai, terminou a prova de qualificação no 'cross-country' no 48.º lugar, com 29.14,2 minutos, a 04.50,4 do primeiro, o tailandês Mark Chanlong, e fez 250 pontos, abaixo dos 300 que permitem o acesso a Pequim2022.

Na mesma disciplina competiram os dois esquiadores que repetem a participação nos Mundiais, André Gonçalves (75.º) e Filipe Cabrita (76.º), ambos a mais de 10 minutos do primeiro classificado e acima dos 300 pontos.