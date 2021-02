Covid-19

A Guiné-Bissau registou mais uma vítima mortal e 15 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo os dados hoje divulgados pelo Alto Comissariado para a Covid-19.

Segundo os dados, referentes a terça-feira, foi registada mais uma vítima mortal, aumentando para 48 o total acumulado de mortos no país devido à covid-19.

Com o registo de mais 15 novos casos, a Guiné-Bissau fica com um total acumulado de 3.171 casos, desde que foram registadas as primeiras infeções pelo novo coronavírus no país, a 25 de março de 2020.