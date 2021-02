Covid-19

Vários coordenadores dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) do Centro já foram ouvidos pela Polícia Judiciária no âmbito da investigação às alegadas irregularidades na vacinação contra a covid-19, disse hoje uma fonte ligada ao processo.

"Pelo menos três coordenadores de ACeS já foram ouvidos", adiantou essa fonte à agência Lusa, sem mencionar os casos em concreto.

Entretanto, referiu, também a presidente do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, Rosa Reis Marques, foi notificada ao abrigo das mesmas investigações, "mas ainda não há data marcada" para a responsável comparecer na sede da Diretoria do Centro da PJ, em Coimbra.