Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Bruxelas, 24 fev 2021 (Lusa) - A Comissão Europeia iniciou hoje uma consulta aos parceiros sociais para melhorar as condições laborais dos trabalhadores de plataformas digitais, como Uber e Glovo, pretendendo avançar com regras ao nível comunitário para assegurar a sua proteção social.(NOVA VERSÃO DA NOTÍCIA PARA CORRIGIR NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO A DESIGNAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL, QUE SE CHAMA GLOVO E NÃO GLOBO)

"A Comissão lança hoje a primeira fase de consulta dos parceiros sociais europeus sobre como melhorar as condições de trabalho das pessoas que trabalham através de plataformas digitais", informa a instituição em comunicado.

Observando que "o trabalho nas plataformas está a desenvolver-se rapidamente" na União Europeia - nomeadamente através de serviços de transporte privado (como Uber ou Bolt) ou de entrega de comida e outros bens (Glovo, Uber Eats, Deliveroo) -, o executivo comunitário indica que por vezes estão em causa "condições de trabalho precárias, refletidas na falta de transparência e de previsibilidade das disposições contratuais, nos desafios de saúde e de segurança e no acesso insuficiente à proteção social".