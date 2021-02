Actualidade

Formação profissional, transportes aéreos e vacinação contra a covid-19 marcaram hoje o debate mensal com o primeiro-ministro no parlamento cabo-verdiano, com troca de acusações entre a maioria e a oposição, em clima de pré-campanha eleitoral.

"O ataque à Cabo Verde Airlines é feito de uma forma sistemática porque tem um acionista estrangeiro", acusou o chefe do Governo e presidente do Movimento para a Democracia (MpD, maioria), Ulisses Correia e Silva, visado pela líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), Janira Hopffer Almeida, com os sucessivos avales do Estado, aprovados pelo Governo, a empréstimos da companhia aérea de bandeira.

Liderada (51%) por investidores islandeses desde 2019 e parada há quase um ano devido à pandemia de covid-19, o futuro, ainda indefinido, da Cabo Verde Airlines foi um dos temas que hoje marcou o debate mensal no parlamento com o primeiro-ministro, o penúltimo da legislatura, que termina com as eleições legislativas de 18 de abril.