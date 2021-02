Actualidade

O Governo da África do Sul espera que a economia nacional volte a registar um crescimento em 2021, prevendo uma expansão de 3,3% do seu produto interno bruto (PIB), depois de uma contração de 7,2% no ano passado.

Os números foram apresentados hoje no parlamento pelo ministro das Finanças sul-africano, Tito Mboweni, que avançou com pormenores sobre o novo orçamento do Estado.

"Não descansaremos enquanto não tivermos alterado fundamentalmente a estrutura desta economia, reduzindo as barreiras de entrada, elevando a produtividade e baixando o custo de fazer negócios", garantiu Mboweni, citado pela agência noticiosa Efe.