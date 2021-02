Actualidade

O treinador Jorge Jesus recusou hoje ser o responsável pela "crise" do futebol do Benfica e garantiu que vai continuar no clube lisboeta, apesar de não estar totalmente feliz devido às críticas de que tem sido alvo.

O técnico falou antes da partida para a Grécia, onde defronta na quinta-feira o Arsenal, em partida da Liga Europa, mas as críticas à equipa, que têm subido de tom após os empates registados nos últimos três jogos, estiveram no centro do discurso de Jesus, que rejeitou responsabilidades sobre "esta crise", porque "não treinava os jogadores".