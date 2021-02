Actualidade

O Instituto, o coletivo InterStruct e a Associação Rampa arrancam, na sexta-feira, com o ciclo de debates "Pós-Amnésia: Desmontando Manifestações Coloniais", com o objetivo de discutir a presença desse passado no Porto e noutras cidades da lusofonia.

A parceria surge no âmbito do programa europeu VAHA, uma rede europeia de diálogo e sensibilização da sociedade civil, e incide sobre três conversas, transmitidas na Internet através de páginas dedicadas das três entidades, no 'site' YouTube e na rede social Facebook.

O ciclo arranca pelas 19:00 de quinta-feira, com uma discussão em torno do tema "Monumentos e Memoriais", com a deputada do Bloco de Esquerda Beatriz Gomes Dias, fundadora da DJASS - Associação de Afrodescendentes, a 'designer' Bárbara Neves Alves e o investigador Felipe Moreira, com moderação de Mamadou Ba, do movimento SOS Racismo.