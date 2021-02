Covid-19

O PSD questionou hoje o Governo sobre a distribuição da vacina contra a covid-19 nos países lusófonos e se os emigrantes portugueses podem ser vacinados em Portugal.

Numa pergunta dirigida ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e entregue hoje no parlamento, os deputados do PSD querem saber se, no âmbito da colaboração estabelecida no consórcio Covax, o executivo "tem informação sobre a disponibilização de vacinas e execução do plano de vacinação à covid-19 nos países lusófonos."

A Covax é uma iniciativa conjunta da Organização Mundial de Saúde e da Aliança para o Acesso às Vacinas (GAVI) para fornecer vacinas contra a covid-19 a países de médio e baixo rendimento.