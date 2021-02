Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje ser "absolutamente vital" que o Governo apresente um plano que determine, ouvidos os técnicos, em que circunstâncias e com que critérios o país pode desconfinar.

Em declarações aos jornalistas na sede nacional do PSD, no final de uma audiência com o Presidente da República por videoconferência, Rui Rio considerou que essa é uma tarefa "urgente".

"Para fazer um plano, hoje já é tarde", alertou.