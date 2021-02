Moçambique/Ciclones

A Organização Internacional das Migrações (OIM) alertou hoje para a situação de "congestionamento" de centros de acomodação que acolhem famílias desalojadas pelas intempéries em Moçambique.

"Em alguns centros de acomodação, como no Buzi, chega a haver 10 pessoas a partilhar o mesmo abrigo", lê-se num relatório da OIM.

No princípio do mês havia 34.000 pessoas hospedadas em 36 centros de alojamento temporário devido à falta de condições nas áreas de residência, depois da tempestade Chalane, no final de 2020, e do ciclone Eloise, em janeiro.