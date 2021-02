RCA

O nível de segurança na República Centro-Africana (RCA) continua em "rápida deterioração", declararam hoje representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e União Europeia (UE), apelando ao diálogo político, reforço do acordo de paz e combate à impunidade.

As posições foram defendidas hoje numa reunião virtual do Conselho de Segurança da ONU pelo secretário-geral adjunto das Nações Unidas para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, e pela diretora do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) para África, a portuguesa Rita Laranjinha.

A situação na RCA permanece "alarmante" e "volátil", apesar da realização das eleições presidenciais no final de dezembro, disse Jean-Pierre Lacroix, que considerou que a exaustão e o "esticamento exagerado" da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização na República Centro-Africana (Minusca) é um risco atual.