A despesa no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou 11,3% em janeiro deste ano face ao mesmo período de 2020, mais 93 milhões de euros (ME), totalizando 915,9 ME, segundo dados das Finanças enviados à Lusa.

De acordo com fonte do Ministério das Finanças, "comparando janeiro de 2021 com janeiro de 2020, a despesa do SNS está a crescer a um ritmo recorde de +11,3% / + 93 milhões de euros".

Os números hoje conhecidos, que antecipam a divulgação da Síntese da Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO) de quinta-feira, revelam que no mês passado "a despesa do SNS totalizou 915,9 ME, com os gastos com pessoal e o material de consumo clínico a contribuírem com maior peso para essa despesa".