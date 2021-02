Actualidade

O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) criticou hoje a falta de transparência no licenciamento, pelo Estado, dos órgãos de comunicação social, reclamando que seja criada uma entidade independente do governo para tutelar esses processos.

Teixeira Cândido, que falava hoje aos jornalistas no ato de lançamento da consulta pública de duas novas propostas de lei, entre as quais a Lei das Rádios Comunitárias, defendeu que seja uma entidade independente do Governo a liderar esse processo.

"Quem é que tem órgãos de comunicação social, rádio e televisão, como é que eles conseguiram? Quando é que houve concurso público para essas pessoas adquirirem essas licenças? Por que os outros não adquirem essas licenças?" - questionou o líder sindical.